Maria Julia autoriza licitação no valor de R$ 1,1 milhão para obras de pavimentação

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 02/12/2017

Os investimentos serão de R$ 1.100 milhão através de financiamento do Governo do Estado, pelo Paraná Cidade, e mais R$ 72 mil de contrapartida da Prefeitura

Compartilhar no Facebook

Nesta semana, a prefeita de Quitandinha, Maria Julia, assinou juntamente com o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, a autorização do início dos procedimentos licitatórios para obras de pavimentação na rua José de Sá Ribas e rua Padre Francisco.

Os investimentos serão de R$ 1.100 milhão através de financiamento do governo do estado, pelo Paraná Cidade, e mais R$ 72 mil de contrapartida da prefeitura. A liberação do investimento estadual foi indicada pelo deputado Francisco Buhrer.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As obras que devem se iniciar no mês de fevereiro, logo após o processo licitatório, além da pavimentação irá incluir serviços de terraplanagem, base e sub-base, revestimento, meio fio, sarjeta, drenagem, paisagismo e sinalização de trânsito. A extensão da obra que levará asfalto novo para as duas ruas será de aproximadamente 1000 metros.

A prefeita Maria Julia afirmou que a obra irá atender uma reivindicação da população. “Estamos mais uma vez anunciando um grande investimento em obras de pavimentação. Uma demonstração do nosso compromisso em melhorar a qualidade das ruas da cidade, principalmente a José de Sá Ribas, que era uma meta nossa realizar a recuperação, e um pedido do povo”, disse a prefeita.

Também participaram da assinatura da autorização do processo licitatório das obras de pavimentação o vereador e líder da prefeita na câmara, Amilton Godk (PSC) e o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Sergio Tuchiski.