Maria Julia concede reajuste de 150% no auxílio-alimentação dos servidores

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, apresentou na última semana o projeto de lei que concede reajuste no auxílio-alimentação dos servidores em 150%. Segundo a secretaria municipal de Administração, a ideia é recuperar as perdas de mais de 12 anos sem correções do benefício.

Desde 2005, quando a lei inicial foi criada, os servidores recebiam R$ 40 reais de auxílio-alimentação, agora com o novo projeto apresentado pela prefeita os servidores passarão a receber R$ 100 de benefício.

A secretária municipal de Administração, Eva Zepechouka, conta que desde o início da gestão, a equipe técnica da prefeitura tem estudado o projeto de aumento do auxílio alimentação solicitada pela prefeita. “Com responsabilidade, e verificando a capacidade do município, que concedemos o benefício aos servidores, seguindo o nosso programa de valorização dos servidores”, disse a secretária.

Segundo a prefeita Maria Julia, apesar do município ter uma redução nos repasses federais, a boa gestão e o cuidado com as contas públicas têm permitido a prefeitura conceder o aumento do benefício aos servidores. “Estamos indo na contramão da crise, realizando grandes obras e beneficiando as pessoas que mais precisam. O reajuste no auxílio-alimentação era uma proposta minha de governo, que agora cumprimos com muita alegria”, disse a prefeita.