Maria Julia conquista recurso para aquisição de nova ambulância

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, esteve nesta semana no Palácio Iguaçu em Curitiba, recebendo a notícia de que o município será beneficiado com uma verba de R$ 120 mil, para aquisição de uma nova ambulância. O recurso é uma emenda do deputado Francisco Buhrer.

Em cinco meses de governo, será a segunda ambulância que a prefeita Maria Julia adquire para o município. “A saúde tem sido uma grande prioridade do nosso governo e estamos tendo importantes conquistas”, contou.

Ela ainda destaca que o recurso para aquisição da ambulância irá fortalecer e ampliar os atendimentos. “Estamos trabalhando incansavelmente para melhorar os atendimentos de saúde. Ainda precisamos fazer muito para melhorar a qualidade dos serviços, mas em pouco tempo tivemos grandes avanços”, explicou a prefeita.

Segundo a secretaria municipal de Saúde, a nova ambulância deve ficar a disposição da população no início do segundo semestre deste ano, após o processo licitatório.