Maria Julia conquista recursos em Brasília que passam de R$ 9 milhões

Mais uma vez, a chefe do executivo de Quitandinha, prefeita Maria Julia, esteve viajando à Brasília em busca de recursos federais. Foram mais de R$ 9 milhões de reais conquistados em emendas e nos ministérios que serão investidos em infraestrutura, saúde, educação e agricultura.

Uma das novidades, é a conquista do centro poliesportivo, que será construído em uma área da Prefeitura na rua Olívio Kemp. O espaço contará com pistas de caminhada e corrida, cancha de futebol de areia, vôlei, pista de skate, piscina e palco para eventos. O recurso será de R$ 292 mil do Ministério do Esporte, através do deputado Takayama. O parlamentar também garantiu uma van para o transporte de pacientes no valor de R$ 190 mil e R$ 300 para pavimentação.

A prefeita também cumpriu agenda na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT juntamente com o deputado Luiz Nishimori, onde buscou a viabilização da construção de uma rotatória no acesso principal da cidade. A equipe da prefeitura apresentou o pré-projeto, que deve custar cerca de R$ 5 milhões.

Segundo o diretor da ANTT, Sergio Lobo, no primeiro momento será buscado a viabilização da implantação de dispositivos de segurança, e a regularização do acesso, e na seqüência o desenvolvimento do projeto da rotatória.

Com o deputado Luciano Ducci, a prefeita garantiu R$ 200 mil reais para a Apae, R$ 250 mil para construção da Casa do Produtor e ainda R$ 190 mil para investimentos na saúde.

Para melhoramento das estradas rurais, o deputado Toninho Wandecher irá viabilizar uma patrola no valor de R$ 600 mil, R$ 300 mil para pavimentação e R$ 250 mil para aquisição da patrulha agrícola mecanizada.

Já o deputado João Arruda, afirmou que estará colocando uma emenda ao município para pavimentação asfáltica no valor de R$ 300 mil, R$ 200 mil para o setor agrícola e outros R$ 200 mil para a ampliação das redes de água nas comunidades rurais.

A prefeita também esteve conquistando com o deputado Fernando Franscischini R$ 300 mil para infraestrutura, R$ 190 mil com o deputado Neuson Meurer para aquisição de uma van para o transporte de pacientes e ainda com o senador Álvaro Dias, R$ 250 mil para compra de uma retroescavadeira.

Na somatória dos recursos, a prefeita disse estar muito feliz, e explicou que Quitandinha tem motivos para comemorar. “Vivemos um momento difícil nos municípios, e conquistarmos tudo isso, é motivo para comemorarmos. Estamos dedicados para fazer o nosso município avançar”, contou.