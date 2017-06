Maria Julia contrata mais oito profissionais de saúde para reforçar atendimentos

Oito novos profissionais integram a equipe de saúde do município de Quitandinha, atuando na unidade central. A prefeita Maria Julia autorizou recentemente a contratação de um novo médico clínico geral, dois ginecologistas, quatro enfermeiras e uma farmacêutica.

A prefeita destacou, que os novos profissionais contratados, fazem parte do pacote de investimentos na saúde, que visa ampliar o acesso aos atendimentos e melhorar a qualidade da atenção primária a saúde. “Prezamos pela qualidade nos atendimentos, estamos buscando qualificar os serviços de saúde no município. As dificuldades são grandes, mas estamos fazendo importantes investimentos”, disse a prefeita.

A secretária municipal de Saúde, Carmem Moura, destaca que os atendimentos ginecológicos receberão um grande reforço. “Agora, além das gestantes terem o atendimento especial, as questões ginecológicas foram ampliadas para população feminina”. Ela ainda conta que as gestantes receberão atendimento em todas as unidades de saúde, e as consultas ginecológicas serão feitas através de agendamento

Além do reforço no número de profissionais para atuar no atendimento à população, a prefeita Maria Julia ainda projeta novas ações que irão melhorar os serviços de saúde. “Estamos captando recursos do governo estadual e federal, onde receberemos em um futuro breve para investimentos na saúde”, disse a prefeita.