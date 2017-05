Maria Julia fiscaliza término de pavimentação em três vias da cidade

A prefeita Maria Julia de Quitandinha está finalizando uma de suas primeiras ações divulgadas no início do mandato. Assinada no final de janeiro a ordem de serviço para um pacote de pavimentação, agora o projeto de desenvolvimento da prefeita começa a ganhar forma. As obras de pavimentação das travessas, João Pachek e Pedro Faot e o recap da rua Germano Czek estão em fase de conclusão.

Acompanhada por vereadores da base e secretários, a própria prefeita fiscalizou os trabalhos de conclusão, zelando para que todos os serviços sejam feitos com celeridade e atendendo às condições de qualidade exigidas pela comunidade.

As vias acabaram de receber a manta asfáltica e estão sendo concluídos os trabalhos de construção das novas calçadas. O pacote de pavimentação tem um investimento de R$ 634.609 mil, e inclui o recap da av. Fernandes de Andrade, que será iniciado nas próximas semanas.

A prefeita Maria Julia, explicou sobre o esforço da administração em melhorar as condições de mobilidade urbana. “Estamos fazendo gestão, e trabalhando na busca de recursos para investimentos no município. A viabilização das obras de pavimentação foi uma de nossas primeiras ações no governo, e assim que concluída, melhorará o acesso da população, deixando a cidade mais bonita”, disse a prefeita.