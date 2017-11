Maria Julia lança Mutirão das Cirurgias para zerar fila de espera

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, anunciou nesta terça-feira, a primeira fase do programa Mutirão das Cirurgias para regularizar a fila de pessoas aguardando encaminhamentos cirúrgicos. Atualmente, a fila tem cerca de 1.500 procedimentos na espera – são consultas, em geral, que necessitam de uma avaliação especializada, e que poderá se tornar um procedimento cirúrgico.

Atualmente, os pacientes esperam, até por anos para conseguir realizar esse tipo de procedimento cirúrgico. A prefeita Maria Julia garantiu reduzir até o final do ano o tempo de espera para os casos de urgência, e ainda zerar a fila de pacientes que aguardam procedimentos cirúrgicos. “A saúde sempre foi a nossa prioridade, vamos zerar a fila de espera para cirurgias. Estamos trabalhando para garantir o acesso dos que mais precisam, aos serviços de saúde”, disse a prefeita.

Para regularizar a fila, os procedimentos serão feitos no Hospital do Rocio em Campo Largo, que já está conveniado à prefeitura para a primeira etapa do programa. A parceria foi fechada entre a Prefeitura e o hospital no mês passado.

O secretário municipal de Saúde, Sergio Carvalho, explica que o programa irá iniciar com o encaminhamento de 120 pacientes para consultas de ortopedia e vascular, e nos próximas semanas haverá encaminhamentos para oncologia, mastologia, cirurgia pediátrica ginecológica, nefrologia, entre outras. “Fizemos um levantamento completo dos encaminhamentos solicitados e vamos trabalhar para zerar essa fila, como a prefeita nos solicitou”, disse.

Participou do lançamento do programa o vereador, líder da prefeita na câmara, Amilton Godk, secretários municipais e servidores da Prefeitura.