Maria Julia realiza encontro com pastores e divulga programação para o dia do evangélico

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, recebeu nesta segunda-feira em seu gabinete pastores e líderes das igrejas evangélicas do município. Na oportunidade, a prefeita apresentou aos religiosos projetos futuros que a administração pretende executar, e divulgou que estará realizando uma programação especial para o Dia do Evangélico, dia 24 de setembro na praça da Bíblia.

Líderes de seis denominações participaram do encontro com a prefeita, e enalteceram que o momento é inédito para o município. “É a primeira vez que participamos de um encontro como este, em que ganhamos espaço para mostrarmos o trabalho das igrejas, e que temos as portas da prefeitura abertas para o povo evangélico”, disse o pastor presidente das Igrejas Assembleia de Deus de Quitandinha.

De acordo com a prefeita, a programação da festividade atende um projeto de lei criado por ela, quando era vereadora, oficializando no município o Dia do Evangélico. Ela ressalta que pela primeira vez será realizada uma programação exclusiva aos religiosos.

A Prefeitura informou que já estão confirmadas várias atrações, entre elas, o show da cantora gospel Mara Lima. Haverá programação na praça da Bíblia durante todo o dia e durante a noite, com apresentações musicais, coreografia, e teatro.

Maria Julia afirmou que o motivo principal do encontro era para agradecer a todos os pastores e lideranças evangélicas pelas orações, cobertura espiritual, apoio na área social e divulgação do evento do Dia do Evangélico. “A classe evangélica realiza um trabalho maravilhoso na área social e sou grata pelo apoio que eles tem me dado, tanto nas atividades, como em orações. A programação do Dia do Evangélico será em homenagem a classe, que tanto ajuda o município”, disse a prefeita.