Natal Luz de Quitandinha reúne grande público

O Natal Luz de Quitandinha foi um grande sucesso. Cerca de 10 mil pessoas passaram pela praça da Bíblia nos três dias de evento, realizado pela prefeitura de Quitandinha e com apoio da Igreja Católica.

Desta vez, a Prefeitura preparou uma programação bastante atrativa e que agradou o público. Shows, apresentação de coral, teatro, queima de fogos e outras apresentações, deixaram a praça ainda mais radiante e no clima natalino.

O ponto alto do evento foi o show da dupla Álvaro & Daniel, com participação do Padre João Maria. Eles trouxeram grandes sucessos da música cristã que embalou o grande público que acompanhava.

A prefeita Maria Julia agradeceu a presença das famílias no evento. “Quero agradecer o meu povo que participou do Natal Luz e das cidades vizinhas. O evento foi uma oportunidade de nos unirmos através do espírito do Natal”, disse.