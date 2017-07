Novas viaturas ampliam a frota da segurança em Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 01/07/2017

Quitandinha recebeu na última terça-feira um importante reforço para a segurança pública. A prefeita Maria Julia esteve no Palácio Iguaçu recebendo uma nova viatura para a Polícia Militar do município, intermediada pelo deputado estadual Francisco Buhrer.

É a segunda viatura que o município recebe em três meses. No mês de abril a prefeita já tinha feito a entrega de um veículo que foi conquistado através de solicitação junto ao comando da polícia da Lapa. “Graças ao bom relacionamento que temos com o governo, ampliamos a frota de segurança em Quitandinha, para que os nossos policiais tenham mais condições de trabalho”, contou a prefeita.

No mesmo dia, em um evento em frente à sede da prefeitura, a prefeita fez entrega da viatura ao sargento Rudnilson e sua equipe, com participação de vereadores e servidores municipais.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Segurança, Inês Rodrigues, novos veículos para a polícia era uma reivindicação antiga das reuniões do Conseg. “Em diversas reuniões falamos sobre a necessidade de novas viaturas para a PM e graças à força política da prefeita, foi possível esta importante conquista”, explicou.