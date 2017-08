Prefeito de Campo do Tenente recebe novos conselheiros de saúde e enaltece os investimentos na área da saúde

Nesta semana o prefeito Jorge Luiz Quege recebeu em seu gabinete os novos membros do Conselho Municipal de Saúde que foram escolhidos nas pré-conferências de saúde realizadas no mês de julho.

O prefeito Jorge destacou a importância do Conselho Municipal de Saúde na sua gestão, pois tem nele sua base para acolher as reivindicações e reclamações da população, no âmbito de oferecer uma saúde de qualidade aos tenenteanos. Reforçou ainda os investimentos que tem sido feito na saúde desde que assumiu o mandato em 2013. Foram adquiridas três ambulâncias, uma van, dois carros pequenos, funcionamento da Unidade do Divino, construção da Unidade do Lageado e compra dos móveis e equipamentos que estarão chegando até o final de agosto, quando esta unidade começará os atendimentos. Temos ainda a previsão de ampliação da unidade Waldomiro Machado para o próximo ano, está sendo adquirido agora mais três ambulâncias de remoção, uma camionete para as Vigilâncias em Saúde e mais um carro para a Estratégia da Família, ainda temos mais 500.000,00 em equipamentos e moveis que estão em fase de licitação para equipar as três sedes da ESF (Estratégia da Saúde da Família).

“Desde que assumi o esforço é grande, tendo a saúde como prioridade, praticamente não temos mais fila de espera para consultas e exames (somente em algumas especialidades). Nossas farmácias a compra de medicamentos foi reforçada o que nos tem garantido um estoque regular, e o atendimento com 02 profissionais” – destacou o prefeito Jorginho.

No posto de atendimento São Luiz, que funciona 24 horas a equipe foi reforçada com a contratação de mais três enfermeiras padrão e a regulamentação das horas dos técnicos de enfermagem que nos garantem atendimento padrão 24 horas por dia.

Em todas essas ações o Conselho Municipal de Saúde teve papel importante na tomada das decisões e no desenvolvimento dos trabalhos, lembrou o prefeito.