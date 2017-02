Prefeitura de Quitandinha anuncia programa de transporte gratuito para universitários

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 07/02/2017

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, lançou na última terça-feira o programa que oferece transporte gratuito para os universitários. A novidade inédita para a cidade foi anunciada em um evento realizado na Secretaria Municipal de Educação e contou com participação de dezenas de alunos, vereadores e secretários.

O programa chamado “Transporte Universitário Gratuito”, irá beneficiar no primeiro momento cerca de 80 estudantes, com condução sem custo até faculdades de Curitiba e Mafra. Serão três ônibus ofertados pela prefeitura, sendo dois para a cidade de Mafra, e um para a linha de Curitiba.

A estudante, Rodemara Lima, agradeceu a prefeita pela oportunidade e incentivo oferecido aos universitários. “Lutei muito nos últimos anos para conseguir pelo menos uma ajuda para os universitários que estudam em Curitiba, sempre tive não como resposta, que isso era impossível para a prefeitura. Todos nós acadêmicos agradecemos a ajuda, o apoio e por acreditar no nosso potencial. Com certeza muitas pessoas poderão iniciar um curso de graduação com esse seu incentivo”, disse a estudante em uma rede social.

A prefeita contou que a ideia era um sonho e uma de suas propostas de campanha. “Sempre sonhei em ajudar os nossos jovens a terem condições de cursarem um curso superior. Sabemos das dificuldades financeiras que muitos encontram e por isso lutamos para ofertar o transporte gratuito”, contou a prefeita.

Ela também ressaltou que apesar das dificuldades financeiras encontradas na prefeitura, tem se empenhado com a equipe para efetivar propostas que melhorem a qualidade de vida da população. “A Prefeitura passa por um momento de contenção de gastos, mas mesmo assim no nosso primeiro mês de gestão, conseguimos importantes benefícios para a cidade. Assinamos a ordem de serviço para recap e pavimentação, conquistamos uma nova ambulância e agora lançamos o programa de transporte gratuito para os universitários. São importantes conquistas”, disse Maria Julia.