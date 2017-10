Prefeitura de Quitandinha constrói mais de 100 bueiros na área rural

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 29/10/2017

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Quitandinha apresentou nesta semana um balanço da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo referente aos serviços de implantação de novos bueiros na área rural. O levantamento mostra que 110 bueiros foram implantados no município desde o início do ano e que todas as comunidades foram beneficiadas.

O secretário de Obras e Urbanismo, Sergio Tuchinski, explica que a prefeitura lançou no início do ano um programa de recuperação das estradas rurais, e a construção de bueiros faz parte da estratégia para manter as estradas em melhores condições. “Estamos construindo bueiros primeiramente nos pontos mais críticos, para evitar alagamentos, a retirada de saibro da estrada e o aparecimento de buracos e valetas”, disse.

Ele explica ainda que o investimento vem de recursos próprios da prefeitura e que ainda este ano serão construídos cerca de 30 bueiros na área rural. “Estamos fazendo um grande investimento que oferecerá estradas melhores em um futuro breve”, disse o secretário.

A prefeita Maria Julia falou sobre benefícios que serão alcançados com o investimento em construção de bueiros e manutenção das estradas. “A construção de bueiros tem facilitado muito o escoamento da produção dos agricultores da região, pois mantém nossas estradas melhores. Temos trabalhado intensamente para oferecer estradas melhores aos nossos colonos” enfatizou a prefeita.