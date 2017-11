Prefeitura de Quitandinha irá construir nova ponte no Engenho Velho

Na última semana, a prefeita de Quitandinha, Maria Julia, assinou o termo de cooperação com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, para a construção de uma nova ponte sobre o rio do Turvo, no Engenho Velho. A obra deve beneficiar a população das comunidades próximas, como também a passagens de veículos pesados, que hoje, encontram dificuldades com a estrutura existente.

A nova estrutura que será construída terá 6 metros de largura, por 6,50 de comprimento, onde será montada com 11 vigas, seis guarda-rodas e 60 lajotas pré-moldadas doadas pelo governo do estado. Já a Prefeitura executará todo o serviço com edificação das cabeceiras e aterros, além de toda estrutura necessária para execução da obra.

A prefeita Maria Julia explica que a parceria para a construção da nova ponte, foi viabilizada através de esforço do deputado Francisco Buhrer. “Levamos a necessidade ao deputado e ele prontamente nos atendeu”, enfatizou.

Maria Julia ainda destacou a importância dessa obra para a comunidade. “Sem dúvidas será de grande importância a construção dessa ponte. Muitos colonos necessitam passar por ali, e merecem uma travessia com segurança e conforto”, disse.

A assinatura do termo de cooperação aconteceu na prefeitura de Quitandinha, com presença do secretário de estado de Infraestrutura e Logística, Jose Richa Filho, do deputado Francisco Buhrer e dos vereadores da base governamental.