Prefeitura de Quitandinha irá instalar quatro novas Academias ao Ar Livre

Com o objetivo da melhoria da qualidade de vida e a saúde dos quitandinhenses, a Prefeitura, com apoio do governo do estado, irá instalar no município novas Academias ao Ar Livre. O recurso, no valor de R$ 100 mil, faz parte de uma emenda parlamentar do deputado Francisco Buhrer.

A prefeita Maria Julia recebeu o recurso nesta terça-feira pelo governador Beto Richa, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O convênio servirá para custear a construção de quatro Academias ao Ar Livre. Cada uma é composta por 12 aparelhos, três deles próprios para pessoas com dificuldade de acessibilidade. As comunidades que receberão os equipamentos serão definidas nos próximos dias.

A prefeita Maria Julia, diz que o investimento em academias ao ar livre para quatro novas comunidades, incentiva o aumento da prática esportiva na população. “Este investimento tem a função de envolver mais as pessoas com o hábito do exercício físico, melhorando a qualidade de vida da população. É mais um importante recurso que conquistamos”, disse.