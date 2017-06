Prefeitura de Quitandinha oferece curso gratuito de panificação

Com o intuito de favorecer o acesso à qualificação profissional, e oportunizar a geração de renda para famílias de Quitandinha, a secretaria municipal de Assistência Social e o Senar, realizaram mais um curso gratuito de panificação na última semana.

O curso teve carga horária de 16h e teve o objetivo de proporcionar a inclusão social e auxiliar a geração de renda, por meio da produção artesanal de pães, bolos, biscoitos e salgados, seguindo as orientações básicas sobre educação alimentar, nutrição e higiene.

A prefeita Maria Julia, participou do encerramento do curso, destacando a importância da capacitação profissional. “Cursos como esse, garantem uma nova formação e alternativa de renda para as famílias. Estamos em busca de novas opções de formação profissional, para dar oportunidades para as pessoas que mais precisam”, contou a prefeita.