Prefeitura destaca parceria da cooperativa Bom Jesus com o município

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 02/06/2017

A Prefeitura de Quitandinha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está elaborando um projeto de fomento para contribuir com o desenvolvimento das empresas já existentes na cidade, através de constante diálogo com os empreendedores. A prefeita Maria Julia iniciou uma série de visitas aos empreendimentos, que segundo ela, são de fundamental importância para o desenvolvimento do município.

A primeira visita da prefeita, foi na Cooperativa Agroindustrial Bom Jesus, que tem sua filial instalada no município, contando com mais de 5 mil cooperados em toda região. Além da unidade administrativa, a empresa tem em Quitandinha o armazenamento de cereais, gerando emprego e renda para famílias de Quitandinha.

A prefeita ainda destacou que a cooperativa é uma grande parceira do município, através de seus projetos sociais e envolvimento com a comunidade, com suas ações abertas aos cooperados. “Nossas empresas e a cooperativa são peças fundamentais na nossa economia. A cooperativa em nossa cidade, representa a força da agricultura da nossa gente”, disse a prefeita.