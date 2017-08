Presa quadrilha que explodiu os bancos Bradesco e Itaú em Quitandinha e outros municípios do PR e SC

Em quatro meses, foram 18 ataques a bancos em Santa Catarina e Paraná. Armamento pesado, uso de explosivos, cidades sitiadas, três confrontos com a polícia e um rastro de pavor em cada ação. O histórico de violência tem por trás uma quadrilha com integrantes dos dois Estados cuja desarticulação foi anunciada nesta quarta-feira, em Florianópolis.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e a Secretaria de Segurança Pública de SC afirmam que estão presos os principais responsáveis pela onda de violentos roubos a caixas eletrônicos no interior do Estado nos últimos meses. Doze pessoas estão presas, sendo nove diretamente envolvidas com uma organização criminosa sediada no Vale e litoral Norte catarinense e região metropolitana de Curitiba.

Entre os presos estão dois assaltantes considerados mentores dos roubos, que são de SC e PR, mas não tiveram os nomes revelados em uma entrevista coletiva à tarde, na sede do Ministério Público de SC. A investigação começou em fevereiro por determinação de promotores de Porto União após um assalto a banco em Irineópolis. Diante do tamanho da quadrilha, o Gaeco de Joinville foi acionado e começou a apuração com um relatório do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

— Ao todo, nove integrantes foram identificados. São células flutuantes, agem às vezes em grupos maiores ou menores, tinham armamentos pesados como fuzil israelense e fuzil 556. São violentos e estão por trás de uma série de crimes — destacou o promotor Assis Marciel Kretzer, coordenador do Gaeco em Joinville.

O bando é o mesmo que trocou tiros com a Polícia Militar e o Gaeco em maio na BR-280, na região de Canoinhas e Major Vieira, quando planejava explodir um banco em Caçador. A polícia evitou o ataque, mas os ladrões conseguiram escapar do cerco policial. Os outros confrontos foram em Quitandinha e Janiópolis, ambas cidades no Paraná.

Segundo o coordenador geral do Gaeco, promotor Alexandre Graziotin, a quadrilha aterrorizou os dois Estados e agia em municípios com baixo efetivo policial.

Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão. Num deles, em Camboriú, foram apreendidos 80 quilos de dinamite. Houve apreensão de armas em Calmon e na região metropolitana de Curitiba. Também foram feitas buscas em Balneário Camboriú, Navegantes, Brusque, Rio Negrinho, Itapema, Água Doce e Rio do Sul.

Em SC, as suspeitas são que os assaltantes agiram em bancos de Porto União, Irineópolis, Papanduva, Monte Castelo, Rio dos Cedros e Otacílio Costa. No Paraná, nas cidades de Mandirituba, Quitandinha, Cruz Machado e Janiópolis.

No estado, as prisões de integrantes foram nos últimos meses em Navegantes, Rio do Sul, Canoinhas, Camboriú e Rio Negrinho. No PR houve prisões em Fazenda Rio Grande, Janiópolis, Quitandinha, Peabirú, Araucária, Campo Mourão e Curitiba.

ALGUMAS CIDADES EM QUE A QUADRILHA AGIU

Roubo ao Banco do Brasil em Irineópolis/SC – 08/02/017

Roubo ao Banco Bradesco de Mandirituba/PR- 21/02/2017

Roubo ao Banco Bradesco de Quitandinha/PR- 28/02/2017

Roubo ao Banco do Brasil em Monte Castelo/SC – 16/03/2017

Roubo ao Banco Itaú em Quitandinha/PR – 29/03/2017

Roubo ao Banco do Brasil em Cruz Machado/PR – 04/05/2017

Tentativa de roubo ao Banco do Brasil e Bradesco em Rio dos Cedros/SC – 09/05/2017

Roubo às agências do Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal em Otacílio Costa/SC – 12/05/2017

Roubo ao Banco do Brasil de Janiópolis/PR – 01/06/2017