Projeto sustentável incentiva a separação do lixo reciclável em Quitandinha

De acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, a instalação das ‘casinhas de lixo’ já foram feitas em diversas comunidades e até o final do projeto serão aproximadamente 180 em todo o município

A Prefeitura de Quitandinha tem valorizado o desenvolvimento sustentável. A secretaria de Agricultura e Meio Ambiente lançou um novo projeto, de construção e implantação de depósitos de lixo nas comunidades rurais, para materiais comuns e recicláveis. As novas ‘casinhas’, como são chamadas pela prefeitura, tem compartimentos divididos para a separação do lixo.

Construídas e adaptadas para facilitar a população na separação do lixo, elas recebem duas cores. Marrom para o depósito do lixo comum e verde para o recebimento dos materiais recicláveis.

De acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, a instalação das ‘casinhas de lixo’ já foram feitas em diversas comunidades e até o final do projeto serão aproximadamente 180 em todo o município. “Através do projeto, estamos diminuindo a possibilidade de termos lixo jogados no solo, e incentivando a separação das matérias recicláveis”, explicou.

A prefeita Maria Julia destacou que o projeto também tem outra frente. A geração de renda para os coletores de materiais recicláveis do município. “Uma das dificuldades dos coletores, é que o lixo vem todo misturado, mesmo que a população separasse, não tinha um local propício para o depósito, era misturado com o lixo comum. Agora através das ‘casinhas’, com compartimentos, facilitará o trabalho e quem sabe ampliará a renda desses profissionais”, contou a prefeita.

A Prefeitura também realizou a entrega de uniformes de verão para os profissionais da Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis. Eles receberam três peças de camiseta, calça e bermuda, além da instalação de ventiladores no barracão de trabalho, que irá melhorar o bem-estar dos colaboradores.