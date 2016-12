Quitandinha adquire novo veículo 4×4

O município de Quitandinha, recebeu na última semana mais um importante reforço para compor a frota municipal. O veículo, uma Mitsubishi L200 4×4 cabine dupla, foi adquirida pelo valor de R$ 101.900,00. As chaves foram entregue pelo prefeito à equipe de saúde.

O veículo foi adquirido através de uma emenda parlamentar. Em 2013 foi realizado o projeto para aquisição de equipamentos e também de um veículo para transporte da Equipe de Saúde da Família (ESF). O projeto foi aprovado e o município foi beneficiado.

O município, levou em consideração a extensão territorial de Quitandinha, como também dos períodos chuvosos que dificultam o transporte dos profissionais de saúde até as comunidades mais distantes. O veículo 4×4 se torna necessário para garantir o atendimento médico e de enfermagem nas áreas mais remotas e de difícil acesso do município.

Além do veículo, o município também adquiriu com o projeto equipamentos para as unidades de saúde das comunidades do Doce Fino, Campina, Turvo, Lagoa Verde e da sede. Estas unidades poderão receber consultório odontológico completo, ar condicionado, mesas e cadeiras entre outros equipamentos, conforme o projeto apresentado.

O veículo agora aguarda o emplacamento e o seguro para poder iniciar o atendimento à população.