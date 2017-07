Quitandinha inicia na segunda-feira o recadastramento biométrico

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 01/07/2017

A atualização eleitoral estará acontecendo no Cetequi, com atendimento das 8h às 18h, inclusive atendimentos no horário de almoço, até o dia 18 de agosto

Os quitandinhenses que ainda não realizaram o recadastramento eleitoral biométrico terão a facilidade de fazer o procedimento no próprio município, através de uma parceria da Prefeitura e da Justiça Eleitoral. Hoje, 14% dos eleitores do município já fizeram o procedimento no cartório eleitoral de Rio Negro.

É necessário para fazer o recadastramento que os eleitores estejam munidos de documento oficial com foto, comprovante de residência e o título de eleitor. Quem não comparecer no prazo estipulado na cidade, deverá comparecer ao fórum eleitoral de Rio Negro até 29 de setembro ou terá seu título cancelado.