Quitandinha investe em odontologia e fisioterapia

No total, o município investirá aproximadamente R$ 73 mil nos setores de odontologia e fisioterapia.

São duas importantes áreas que necessitavam destes investimentos. Todo recurso gasto dentro da área de saúde tem reflexo positivo na prestação do serviço e, consequentemente, para a população.

Dentro da odontologia, por exemplo, o município de Quitandinha já adquiriu três consultórios odontológicos completos, que contam com cadeiras, compreensores, entre outros equipamentos dentários utilizados no dia a dia dos profissionais. Cada consultório, segundo o município, custou aproximadamente R$ 11 mil.

Para a área de fisioterapia, serão investidos outros R$ 40 mil. O incentivo financeiro foi conquistado através da Secretaria de Saúde do governo do estado. O recurso, de acordo com Raksa, vem para aquisição de equipamentos de fisioterapia ou reabilitação, para a Rede da Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná – componente da Atenção Primária a Saúde, na modalidade fundo a fundo.

Entre os equipamentos a serem adquiridos pelo município de Quitandinha, estão barras paralelas, escada de canto, espaldar, rampa de alongamento, duas bicicletas ergométricas, andador adulto, Ultra Som 1 e 3 MHz, aparelho de corrente russa, aparelho a laser e caneta com infravermelho, bola suíça e feijão, cama elástica, além de diversos outros itens.

“Todos os equipamentos que o município irá adquirir contribuirão com a evolução no tratamento e reabilitação dos pacientes que hoje necessitam do atendimento de fisioterapia em nossa cidade”, explicou Alessanda Gregório Filipak, fisioterapeuta do município de Quitandinha.