Quitandinha irá equipar Unidades de Saúde

A Prefeitura de Quitandinha anunciou nesta semana que estará investindo R$ 213.349 mil para equipar as unidades básicas de saúde do município. Até o final do mês as unidades estarão recebendo novos equipamentos, materiais permanentes e móveis.

Do total do investimento para as unidades, cerca de R$ 78 mil são provenientes de uma emenda do deputado Nelson Meurer, R$ 115 do governo do estado, mais rendimentos e recursos próprios do município.

Dentre as aquisições, estão vários equipamentos que melhorarão a qualidade e eficiência nos atendimentos aos pacientes. Alguns deles são: autoclave, desfibrilador, e diversos aparelhos clínicos odontológicos.

O secretário municipal de Saúde, Sergio Carvalho, explica que os recursos já estão à disposição do município e que o processo licitatório já foi concluído. “Ainda neste mês as unidades já receberão os equipamentos, onde será possível oferecer um atendimento de mais qualidade para a população”, contou.

A prefeita ressaltou que melhorias nos serviços de saúde sempre foram prioridades na sua gestão, e explica que aos poucos as mudanças vão trazendo resultados positivos. “Estamos fazendo diversas mudanças e investimentos no setor da Saúde, e acreditamos que em um futuro breve a população sentirá as melhorias. É pouco tempo, mas já tivemos grandes avanços”, explicou a prefeita.