Quitandinha irá recadastrar usuários da Saúde e priorizar atendimento aos munícipes

A prefeitura de Quitandinha lançou o ‘Cartão Cidadão Saúde’, que irá recadastrar todos os moradores que utilizam o Sistema Único de Saúde – SUS. O objetivo da ação é ter controle e dar preferência a população quitandinhense em consultas, exames, medicamentos e programas da secretaria municipal de Saúde.

Isso ocorrerá através do preenchimento do cadastro exigido pelo SUS em ação integrada entre os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Quitandinha e agentes comunitários (ACS). Segundo a secretaria, com esta atualização cadastral, será possível mensurar com maior precisão as demandas de consultas, encaminhamentos para especialidades, fornecimento de remédios, entre outros serviços oferecidos pela prefeitura.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Carvalho, explica que o recadastramento servirá de base para avaliação dos programas existentes, corrigir falhas, e implantar novos programas.

O recadastramento será somente para munícipes de Quitandinha e deverá ser realizado na unidade de saúde mais próxima da residência do usuário ou com o agente comunitário da área até o dia 28 de fevereiro de 2018.

Para se cadastrar é necessário estar com os seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência e Cartão do SUS. Quem ainda não tiver o Cartão do SUS, também poderá solicitar. Os cartões são impressos na hora.