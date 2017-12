Quitandinha lança a programação do Natal Luz

O Natal na cidade de Quitandinha terá mais um ano de festa e desta vez com programação pra lá de especial, que traz cantata, teatro, casa do Papai Noel, shows e muito mais. A divulgação oficial apresentada pela prefeitura garante diversão para todas as idades e muita alegria no evento que será realizado nos dias 15, 16 e 17 de dezembro.

Todo o evento acontecerá na praça da Bíblia, que receberá uma decoração especial de natal. Na sexta-feira a programação começa às 18h com apresentações das escolas, centros municipais de educação infantil, e também da APAE. Às 21h haverá um grande show sertanejo com a dupla André Lucas e Thiago.

O sábado contará com uma missa de Natal na praça, ministrada pelo padre Jandir, às 19h30min. Na sequência o público poderá acompanhar um grande show nacional com a dupla Álvaro e Daniel, que trará vários sucessos e a participação do padre João Maria Stesh.

No domingo a programação começará às 15h com uma apresentação artística intitulada ‘Mundo Encantado’. Às 15h30min os visitantes poderão visitar a Casa do papai Noel e a partir das 17 horas assistirem a cantada com coral UFPR e UTFPR. O encerramento será de muita música com o show sertanejo de Tony e Bryan.

A secretária de Educação, Cultura e Esporte, Jaqueline Ribas, destacou o convite para toda a população. “Estamos fazendo o evento com muito carinho e gostaríamos de convidar todas as famílias de Quitandinha e região para participarem desse lindo espetáculo”, destacou.