Quitandinha lança ouvidoria da saúde

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 15/05/2017

A Prefeitura de Quitandinha tem buscado melhorar os serviços de saúde no município através de uma série de ações. A prefeita Maria Julia lançou nesta semana a ouvidoria da saúde, que é um canal de comunicação entre a Secretaria Municipal da Saúde e o cidadão, onde repassa informações dos serviços prestados pelo SUS em Quitandinha, assim como recebe solicitações, sugestões, criticas, denuncias, reclamações e elogios, buscando melhorar a qualidade do atendimento à população.

Segundo a secretária de Saúde, Carmem Moura, a ideia é fazer uma gestão participativa na saúde. “Nosso compromisso é com a construção de um padrão de atenção através da escuta humanizada, reforçando a participação popular e o fortalecimento da gestão participativa da Saúde”, disse a secretária.

A ouvidoria funcionará de segunda a sexta-feira, com atendimentos pessoalmente na secretaria municipal de Saúde e através do telefone (41) 3623-8104. Outra forma que a comunicação está disponível, é através do site da prefeitura, pelo endereço: ( www.quitandinha.pr.gov.br/ouvidoriadasaude ).

A prefeita Maria Julia ressalta a importância da criação dessa ouvidoria ao afirmar que uma das missões da prefeitura consiste em buscar a participação dos populares nas decisões públicas. Segundo ela, é necessário promover a aproximação entre governo e sociedade, fornecendo a ela instrumentos para efetuar suas reivindicações.