Quitandinha lança programa ID Jovem que garante o acesso a Cultura e Esporte

Foi lançado na última segunda-feira, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Quitandinha, o programa federal Identidade Jovem (ID Jovem). O lançamento foi feito pelo Assessor Especial para Assuntos de Políticas Públicas para a Juventude do governo do Estado do Paraná, Edson Luiz Lau Filho, e também pela prefeita Maria Julia.

O programa assegura o direito para jovens de 15 a 29 anos, de famílias de baixa renda, à cultura, ao território e à mobilidade. A carteirinha ID Jovem será virtual, baixada por aplicativo ou emitida no site da Caixa Econômica Federal. Ela dará direito a meia-entrada em espetáculos artístico-culturais e esportivos, garantirá também a reserva de duas vagas gratuitas e duas com desconto de 50% em ônibus de viagem interestaduais, barcas e trens.

Para o lançamento estiveram presentes Letícia Trento Comin, coordenadora do ID Jovem, Hermes Hildebrand, representante da SNJ para o programa ID Jovem no Paraná, a secretária municipal de Educação, Jaqueline Ribas e outros membros da Prefeitura.

Caso os jovens tenham dúvidas na emissão do ID Jovem, deve se dirigir até ao centro de Referência da Assistência Social – CRAS.