Quitandinha projeta investir em pavimentação, maquinários e emprego

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 15/05/2017

Pavimentar e recapear novas ruas, modernizar o parque de máquinas e adquirir novos terrenos para a área industrial, é o projeto que a prefeita Maria Julia pretende implantar nos próximos meses com o apoio do governo do estado.

A chefe do executivo municipal recentemente conquistou R$ 1,8 milhão, através de contratação de crédito junto a Fomento Paraná e mais recursos a fundo perdido, ou seja, a prefeitura não terá necessidade de devolver aos cofres do estado.

A prefeita esteve reunida na última semana com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni e o deputado Francisco Burher, alinhando o projeto para a aplicação dos recursos e solicitando a liberação do montante para o investimento.

Segundo ela, parte dos recursos devem chegar ao município para aplicação nos próximos meses, e os trâmites legais já estão sendo feitos. “O governo do estado tem sido um grande parceiro do município. Estamos viabilizando para o mais breve possível muitos investimentos para nossa cidade”, concluiu a prefeita.

A expectativa da Prefeitura, é que nos próximos meses o recurso chegue aos cofres do município, para que as licitações sejam iniciadas e os projetos sejam efetivados.