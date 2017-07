Quitandinha realiza conferência de assistência social

A Secretaria municipal de Assistência Social de Quitandinha, em conjunto com o Conselho municipal de Assistência Social, realizaram a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”.

O objetivo central foi analisar, avaliar e deliberar as diretrizes para o financiamento e a gestão com vistas ao aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Após a leitura do regimento Interno e explanações das autoridades, o assistente social e assessor em políticas públicas, Uilson Araujo, realizou uma palestra aos participantes. Além dos discursos, os participantes discutiram diversos temas, como, proteção social, gestão democrática, acesso às seguranças sócio assistenciais e legislação.

O evento contou com a presença da prefeita Maria Julia, da secretária municipal de Assistência Social, Edinete Resner, de servidores e a comunidade.

Os grupos também elegeram os delegados para a Conferência Estadual de Assistência Social.