Quitandinha realiza segunda etapa do seminário de Educação

A Prefeitura de Quitandinha realizou durante essa semana, a segunda etapa do 23º Seminário Municipal de Educação. Professoras, pedagogas, diretoras, equipe de apoio e motoristas receberam capacitações relacionadas ao tema “Educação Consciente”.

O evento faz parte de um programa de formação continuada dos profissionais da educação do município, e que prepara os educadores para o retorno do segundo semestre. As capacitações foram ministradas por consultores do SENAI, que abordaram diversos assuntos relacionados à educação consciente, tema do seminário.

De acordo com a secretária de Educação, Jaqueline Ribas, a prefeitura realizou os treinamentos com o objetivo de valorizar os profissionais, e deixá-los cada vez mais preparados para trabalharem com os alunos. “Valorizamos nossos profissionais, e acreditamos que investindo em capacitações, melhoraremos cada vez mais a qualidade da educação do município”, disse a secretária.