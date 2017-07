Quitandinha recebe comitiva da cidade de Ubiratã

A recepção da comitiva composta por oito integrantes da cidade aconteceu no salão principal da prefeitura de Quitandinha, com uma explanação da assessoria de gabinete sobre dados gerais da cidade e o modelo de gestão adotado pela atual administração, que tem sido bom exemplo para outras cidades

Na última segunda-feira, a prefeita Maria Julia recebeu a visita de uma comitiva da cidade de Ubiratã, no oeste do Paraná. A equipe composta pelo prefeito Haroldo Fernandes, secretários municipais e pelo comandante da Polícia Militar do município, veio até a cidade para conhecer o modelo de gestão da prefeita e o sistema de monitoramento por câmaras que é referência no estado.

A recepção da comitiva composta por oito integrantes da cidade aconteceu no salão principal da prefeitura de Quitandinha, com uma explanação da assessoria de gabinete sobre dados gerais da cidade e o modelo de gestão adotado pela atual administração, que tem sido bom exemplo para outras cidades.

A comitiva também veio conhecer o sistema de monitoramento por câmeras de Quitandinha, que tem uma das melhores tecnologias do estado. “Viemos até aqui conhecer os bons exemplos. Segundo informações que tivemos, Quitandinha tem uma das melhores tecnologias de videomonitoramento, com uma estrutura razoável para uma cidade pequena”, disse o prefeito de Ubiratã.

A prefeita Maria Julia aproveitou para reiterar que está trabalhando o projeto de ampliação dos pontos de cobertura no município. Segundo ela, está sendo feito o levantamento de áreas estratégicas para instalação de novos equipamentos. “Queremos ampliar esse serviço tão importante, que oferece mais segurança pra nossa gente e dificulta a ação de marginais no município”, comentou.

Além da reunião na prefeitura, a comitiva esteve visitando a sede da Polícia Militar de Quitandinha, que tem o centro de monitoramento das câmeras de segurança.