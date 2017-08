Quitandinha recebe reforço de novo ônibus para o transporte escolar

Quitandinha celebra mais uma conquista no setor de educação. A prefeita Maria Julia começou a colher os frutos da viagem a Brasília. Nesta segunda-feira, juntamente com o deputado Luciano Ducci, ela fez a entrega de um novo ônibus para o transporte escolar.

O veículo foi adquirido através do termo de compromisso entre Prefeitura e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Através desse termo, assinado pela prefeita, o FNDE repassou o valor de R$ 230.210,00 ao município, que não precisou dar contrapartida.

O novo ônibus é equipado com plataforma elevatória, padronizado com toda segurança necessária e exigida pela legislação para transporte escolar. O veículo será utilizado exclusivamente para transporte de estudantes do município.

A prefeita explica que o objetivo é melhorar os índices de educação, garantindo a segurança e a qualidade do transporte dos estudantes. “Temos conquistado importantes recursos para o município. A educação recebe um importante reforço na sua frota do transporte, oferecendo mais segurança aos alunos”, contou a prefeita.

A cerimônia de entrega do novo ônibus aconteceu na sede da prefeitura, com participação do deputado Luciano Ducci, do Alisson Wandscheer, representando o deputado Toninho Wandscheer, dos vereadores da base governamental, secretários e servidores.