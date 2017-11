Quitandinha receberá caminhão para coleta seletiva do lixo

O convênio faz parte do Sistema Integrado de Coleta Seletiva do Estado, e através de solicitação da prefeita Maria Julia, foi indicado pelo deputado Francisco Buhrer a emenda.

A Prefeitura de Quitandinha tem feito um trabalho de conscientização e melhoria na coleta seletiva do lixo. Nesta terça-feira, a prefeita Maria Julia esteve no Palácio Iguaçu assinando um convênio com o governo do estado para o recebimento de R$ 290 mil, para compra de um caminhão específico para a coleta seletiva do lixo.

O convênio faz parte do Sistema Integrado de Coleta Seletiva do Estado, e através de solicitação da prefeita Maria Julia, foi indicado pelo deputado Francisco Buhrer a emenda. Com o recurso, o município vai licitar a compra do caminhão para coletar o lixo separadamente.

A prefeita Maria Julia explicou que com a aquisição do caminhão próprio, o município irá economizar com a contratação de veículos terceirizados para a coleta seletiva. “Teremos um veículo próprio, onde os gastos serão menores e prestaremos um serviço de qualidade na coleta do lixo reciclável”, disse.

Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Jeferson Wojcik, outras iniciativas também estão sendo executadas pela prefeitura para o incentivo da preservação do meio ambiente. “Temos priorizado a participação da associação dos coletores de materiais recicláveis do município, com apoio técnico a eles, equipamentos para a triagem dos materiais recicláveis e agora oferecendo um novo caminhão próprio”, contou o secretário.