Quitandinha sedia encontro com gestores de Defesa Civil da região

Na última semana, Quitandinha sediou um encontro entre gestores da Defesa Civil de vários municípios da região. O encontro foi organizado pela Prefeitura de Quitandinha, e teve como objetivo, esclarecer dúvidas sobre o trabalho da defesa civil e troca de experiência entre os servidores.

Vários temas foram abordados entre os pronunciamentos, entre eles, a gestão dos riscos e dos desastres nos municípios e a conscientização da comunidade sobre a necessidade da percepção do risco, como medida de prevenção e resiliência em face dos desastres.

A organização do encontro foi feita pela coordenadora da Defesa Civil no município, Inês Pirachoski, com participação da prefeita Maria Julia, secretários municipais, do comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, tenente Lechinoski, do comandante Auxiliar do 3º pelotão da PM de Quitandinha, sargento Rudnilson e de coordenadores de Defesa Civil de Curitiba, Fazenda Rio Grande e Rio Negro.