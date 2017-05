Quitandinha supera média de vacinação contra a gripe

A secretaria municipal de Saúde de Quitandinha, está comemorando os índices de vacinação feitos neste ano, desde o dia 17 de abril, quando a campanha nacional de vacinação contra a gripe começou. Em todo o município foram vacinados 80,75%, sendo que no estado o índice chegou a 70% e a nível nacional, 54% foram vacinados.

A cidade contabiliza 3513 doses aplicadas e está acima da média estadual e nacional em todos os grupos. Destes, mulheres com até 45 dias após o parto (puérperas) e gestantes são os que mais receberam as doses (100% e 89%, respectivamente). Já as crianças detêm índices de imunização, com 60,50% do total.

A secretária de Saúde, Carmen Moura, acredita que o sucesso da campanha de vacinação se dá pelo empenho das equipes na busca por pessoas pertencentes aos grupos prioritários. “Estamos trabalhando para atingir a meta com as crianças, indo até às creches, bem como a meta com idosos e demais grupos”, disse a secretária.

A prefeita Maria Julia, disse que está motivando toda a equipe da Saúde, a buscarem os grupos prioritários para que todo município esteja imunizado da gripe. “Nossa meta é atingir os melhores índices possíveis em todos os grupos prioritários. É um trabalho de toda rede básica de saúde, que nos deixa acima da média estadual e nacional”, completou a prefeita.