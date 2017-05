Quitandinha tem força-tarefa na recuperação das estradas rurais

A prefeitura de Quitandinha já realizou a manutenção e reforma de quase 1300 quilômetros de estradas vicinais, desde o início deste mandato. Com esse investimento foram beneficiadas, cerca de 60% das famílias que fazem da agricultura o seu meio de sustento, possibilitando a elas oportunidade de crescimento pessoal, econômico e social.

No início de janeiro, a prefeita Maria Julia lançou um programa de recuperação das estradas rurais de todo município, fazendo uma força-tarefa com todo o maquinário disponível na secretaria de Obras, com o objetivo de totalizar a manutenção nas vias. Hoje o município conta com quase 70% das estradas principais recuperadas, com estradas patroladas e escoamento de água feito.

Além da recuperação das estradas, a secretaria de Obras implantou mais de 300 tubos na construção de novos bueiros, em diversas comunidades do município, que evitará o alagamento de pontos nas estradas, conservando por mais tempo as vias adequadas.

Segundo o secretário de Obras, Gilson Ribas, o objetivo é até o final do ano recuperar todas as estradas do município. “Estamos recuperando as estradas principais, queremos em poucos meses fechar todo município e posteriormente fazer a manutenção das estradas secundárias”, disse o secretário.

A prefeita Maria Julia falou que a equipe do setor rodoviário continuará com a força tarefa, até atingir todas as estradas rurais. “O trabalho de recuperação das estradas é constante e tem impacto direto no desenvolvimento econômico do município, pois grande parte da nossa população reside na área rural”, contou a prefeita.