Quitandinha tem nova van para o transporte de pacientes

A prefeita de Quitandinha, mais uma vez ampliou as ações voltadas para a área da Saúde. Nesta quarta-feira, ela fez a entrega de uma van para a Saúde do município, onde será usada para o transporte de pacientes em tratamento.

O veículo foi conquistado através de indicação do deputado Élio Rush, que também participou da cerimônia de entrega da chave na Unidade Central de Saúde, juntamente com a prefeita Maria Julia, o vereador Amilton Godk, secretários municipais e servidores da Saúde.

O deputado salientou que o veículo veio até o município através de uma solicitação da prefeita Maria Julia. “A prefeita Maria Júlia tem nos procurado para a busca de recursos ao município. Nesse momento tenho a satisfação de entregar essa Van que viabilizei no governo Beto Richa”, disse.

De acordo com a prefeita, uma de suas principais metas é melhorar os serviços de Saúde, e com a Van, será possível oferecer um transporte mais humano a população que precisa de tratamentos fora do município. “Esse novo veículo irá beneficiar muito a quem precisa de um transporte para fazer as suas consultas e exames fora de Quitandinha. Aos poucos vamos fazendo as mudanças necessárias e nossa cidade segue avançando”, concluiu a prefeita.