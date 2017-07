Quitandinha tem novo secretário de Saúde

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 10/07/2017

Na última semana, a prefeita Maria Julia assinou a nomeação do novo secretário municipal de Saúde, Sérgio Marcos Carvalho. O ato de posse aconteceu no gabinete da prefeita, com participação de secretários de diversas pastas e assessores.

A prefeita Maria Julia fez questão de ressaltar ao novo secretário, que a prioridade da gestão é a excelência dos serviços prestados na área da saúde pública. “Nossa dedicação em prol da saúde dos munícipes continua. Vamos trabalhar sempre pela excelência da gestão nos serviços públicos de saúde e assim, garantir o atendimento adequado a toda população”, contou.

Com experiência de mais de 20 anos na área de saúde, atuando no hospital Angelina Caron, o novo secretário é administrador hospitalar, formado pela Faculdade de Educação Superior do Paraná (FESP).

O novo comandante da pasta, falou dos desafios que assume com a nomeação. “Tenho uma grande missão, de colocar em prática os projetos da prefeita para melhorar os serviços de saúde. Irei me dedicar, para fazer uma grande gestão na Saúde, e atender os anseios da administração e da população”, explicou.