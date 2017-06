Quitandinha terá investimentos de R$ 300 mil em reforma de colégios

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 14/06/2017

Em evento nesta quarta-feira, a prefeita de Quitandinha, Maria Julia, juntamente com o deputado Francisco Buhrer e o chefe do núcleo regional de Educação, Maurício Ferraz, anunciaram uma verba de R$ 300 mil para reforma de colégios do município.

O recurso vem ao município através do programa “Escola 1000”, do Governo do Estado e deve beneficiar os colégios: Doce Fino, Francisco Lechinoski e Monsenhor José Mickosz.

Segundo a secretária municipal de Educação, Jaqueline Ribas, o recurso é destinado diretamente para os colégios, e deverá ser aplicado em reformas e melhorias na estrutura dos espaços.

A prefeita Maria Julia, destacou que a educação é uma das prioridades do seu governo. “Estamos fazendo um importante investimento na educação através do apoio do Governo do Estado. Sabemos das necessidades dos colégios em melhorar suas estruturas físicas, por isso corremos atrás para viabilizar os investimentos”, contou a prefeita.

As necessidades apontadas para as reformas foram estabelecidas pela comunidade escolar, que definiram através de audiências públicas. As obras devem ser iniciadas nas próximas semanas.