Quitandinha viabiliza perfuração de poços artesianos em Cachoeira do Ipanema e Campestre

Uma parceira da Prefeitura de Quitandinha e o Instituto das Águas do Paraná está proporcionando a perfuração de dois poços artesianos, que irá atender duas comunidades rurais do município. As comunidades beneficiadas são Cachoeira do Ipanema e Campestre, que logo terão acesso a água tratada.

A prefeita Maria Julia explica que o Instituto das Águas está custeando os profissionais e todo o serviço de maquinários necessários para e perfuração. Já a prefeitura está investindo na aquisição da tubulação dos poços e insumos necessários para o procedimento.

Segundo a prefeita Maria Julia, a perfuração dos poços, faz parte de um programa de governo para levar água nas residências em comunidades rurais que ainda não são beneficiadas.

“Água é saúde. Estamos nos dedicando para ampliar as ligações de água na área rural. Já são três comunidades beneficiadas no início do nosso governo, e que logo receberão as ligações em suas residências”, contou a prefeita.