Saúde de Quitandinha recebe avaliação do PMAQ

A Secretaria Municipal de Saúde de Quitandinha recebeu na última semana, a visita da equipe técnica de avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). O programa do Ministério da Saúde tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos. Para isso, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde. No município de Quitandinha foi realizada uma análise de todos os profissionais que fazem parte das equipes de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde), da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde, além de equipamentos, medicamentos e satisfação dos pacientes.

O programa eleva o repasse de recursos do incentivo federal para os municípios participantes que atingirem melhora no padrão de qualidade no atendimento. As equipes e as estruturas são periodicamente avaliadas e, diante de avaliações positivas, recebem incentivos do Ministério da Saúde para darem continuidade e até melhorarem o bom atendimento, resultando em benefícios para a população do município.

“Essa avaliação é importante, pois as equipes que oferecem melhorias na qualidade do atendimento recebem mais recursos do governo federal. Ou seja, quanto melhor for o nosso desempenho, mais incentivos financeiros serão repassados para o município”, explica o gerente de Saúde, Rogério Raksa, que acompanhou a visita dos técnicos do PMAQ. O resultado deve ser anunciado ainda este ano.