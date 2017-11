Servidores do setor rodoviário de Quitandinha recebem kits de segurança

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, está garantindo a saúde e a segurança do trabalhador em seu ambiente de trabalho. Na última sexta-feira, a prefeita e o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Sergio Tuchinski, entregaram aos funcionários dos diversos departamentos da secretaria os kits de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs.

A partir de hoje, 45 funcionários da secretaria passarão a usar botinas, óculos de proteção, protetor auditivo, luvas de raspa, caneleiras, capacetes, luvas de malha, botas de borracha, luvas de borracha, entre outros. O investimento da prefeitura foi através de recursos próprios, no valor de R$ 5.100,00.

Segundo o secretário da pasta, Sergio Tuchinski, o uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador. “A Prefeitura é apenas um prédio, mas quem faz a prefeitura são os funcionários. Por esse motivo valorizamos e nos preocupamos com a saúde e segurança dos nossos colaboradores. Eles são a roda que faz todo o processo funcionar no município”, disse.

A prefeita Maria Julia, que fez a entrega dos equipamentos, destacou também sobre a importância dos equipamentos para o bem-estar dos funcionários. “Com o uso dos EPIs, os funcionários terão mais segurança para realizar o trabalho nas ruas da nossa cidade. O verdadeiro valor está em vocês, que são os trabalhadores e fazem as coisas acontecerem”, falou a prefeita.