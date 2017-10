TCE divulga primeiro ranking de desempenho de Quitandinha, Campo do Tenente e dos demais munícipios paranaenses

Resultado do √ćndice de Efetividade de Gest√£o Municipal (IEGM) foi apresentado, durante painel do 3¬ļ Congresso Internacional de Controle e Pol√≠ticas P√ļblicas nesta semana. Quitandinha se encontra na 89¬™ posi√ß√£o e Campo do Tenente na 129¬™ coloca√ß√£o

A partir deste ano, o Tribunal de Contas do Estado do Paran√° (TCE-PR) passa a utilizar um novo instrumento para medir a qualidade dos gastos dos munic√≠pios paranaenses, avaliando as pol√≠ticas e a√ß√Ķes p√ļblicas dos prefeitos. Trata-se do √ćndice de Efetividade de Gest√£o Municipal (IEGM), que avalia sete indicadores: educa√ß√£o, sa√ļde, planejamento, gest√£o fiscal, meio ambiente, tecnologia da informa√ß√£o e planejamento contra desastres naturais.

O primeiro IEGM foi apresentado nesta quarta-feira (18 de outubro), pelo presidente, conselheiro Durval Amaral, durante painel do 3¬ļ Congresso Internacional de Controle e Pol√≠ticas P√ļblicas, que est√° sendo realizado em Curitiba pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), com apoio do TCE-PR. Participaram do mesmo painel os conselheiros Sebasti√£o Helv√©cio Ramos de Castro (TCE-MG), presidente do IRB; e Sidney Estanislau Beraldo, presidente do TCE-SP.

M√ČDIA

‚ÄúEmbora seja o primeiro ano de aplica√ß√£o no estado, executado em prazo ex√≠guo e, em fun√ß√£o disso, de car√°ter facultativo, mais de 70% dos munic√≠pios paranaenses responderam aos question√°rios e nos trouxeram uma boa surpresa: a nota m√©dia geral dos gestores foi maior do que a m√©dia brasileira‚ÄĚ, destacou Durval. O presidente lembrou que, em compara√ß√£o com as outras unidades da federa√ß√£o, o Paran√° ficou atr√°s apenas, por d√©cimos, do Distrito Federal e de S√£o Paulo.

‚ÄúIsso demonstra que a maioria dos munic√≠pios paranaenses vem apresentando boas gest√Ķes‚ÄĚ, acrescentou Durval. ‚ÄúEssa situa√ß√£o tamb√©m n√£o deixa de ser um reflexo da intensifica√ß√£o do trabalho de orienta√ß√£o e fiscaliza√ß√£o do Tribunal de Contas, por meio de suas inspe√ß√Ķes, auditorias e capacita√ß√Ķes realizadas pela nossa Escola de Gest√£o P√ļblica‚ÄĚ, afirmou o presidente.

O √≠ndice foi apurado a partir de question√°rios elaborados pelo TCE-PR e enviados aos munic√≠pios. As informa√ß√Ķes prestadas pelas administra√ß√Ķes foram avaliadas, por amostragem, por equipe t√©cnica do Tribunal. Os dados validados s√£o consolidados e enviados ao IRB, que √© o √≥rg√£o de estudos dos Tribunais de Contas brasileiros, a quem cabe calcular o √≠ndice de cada uma das sete dimens√Ķes e definir o resultado final. O painel nacional do IEGM √© atualizado anualmente e publicado no site do IRB.

S√£o avaliados de forma mais detalhada a aten√ß√£o b√°sica √† sa√ļde, a infraestrutura escolar (creche, pr√©-escola e ensino fundamental), o planejamento municipal (consist√™ncia entre o planejado e o efetivamente executado), a quest√£o fiscal (execu√ß√£o financeira e or√ßament√°ria e manuten√ß√£o dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, a quest√£o ambiental (a√ß√Ķes que impactam a qualidade dos servi√ßos e a vida da popula√ß√£o), a tecnologia de informa√ß√£o (uso dos recursos em favor da sociedade) e o planejamento do munic√≠pio em fun√ß√£o de poss√≠veis acidentes e desastres naturais.

O IEGM foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de S√£o Paulo e tem como base a Rede Nacional de Indicadores P√ļblicos, ao qual o TCE-PR aderiu em abril deste ano.

RANKING

Dos 399 munic√≠pios paranaenses, 282 tiveram o √≠ndice calculado e fazem parte do primeiro ranking, divulgado nesta quarta-feira. Curitiba e Ubirat√£ foram os munic√≠pios mais bem avaliados, com √≠ndice 0,77. Al√©m deles, mais quatro munic√≠pios tiveram √≠ndices superiores a 0,75 e foram caracterizados como de gest√£o ‚Äúmuito efetiva‚ÄĚ: Arapongas, Pinhais, S√£o Jorge do Iva√≠ e Ivaipor√£.

A tabela* abaixo mostra os 30 municípios mais bem avaliados nesta primeira edição do IEGM, que levou em conta dados declaratórios de 2016.

REGIÃO

Entre os munic√≠pios vizinhos da regi√£o, o melhor colocado foi a capital Curitiba, ficando tamb√©m com o melhor √≠ndice do estado, com a nota 77 e o √≠ndice 0,77. Quitandinha ficou, ficou com a 4¬™ melhor nota na regi√£o, 65 e com o √≠ndice: 0,65. Campo do Tenente ficou em 4¬ļ lugar na regi√£o, com a nota 60 e com √≠ndice 0,60. Os piores munic√≠pios da regi√£o, foram: Fazenda Rio Grande, em 143¬ļ lugar no estado com a classifica√ß√£o C+ e Agudos do Sul figurando em 246¬ļ posi√ß√£o no estado, tamb√©m com a classifica√ß√£o C+. Os munic√≠pios vizinhos da Lapa e Pi√™n, ainda n√£o entregaram os question√°rios informando os √≠ndices ao TCE.

VEJA O RAIO X COMPLETO DE QUITANDINHA

O munic√≠pio de Quitandinha ficou em 89¬ļ lugar no estado com a nota m√©dia 65 e o √≠ndice 0,65, com a classifica√ß√£o B, onde foram analisados a atua√ß√£o do munic√≠pio nas gest√Ķes das √°reas da educa√ß√£o, sa√ļde, planejamento, fiscal, ambiente e cidade.

Na gestão da educação o município ficou com a nota: 74.00, índice: 0.74; classificação: B.

Na gest√£o da sa√ļde o munic√≠pio ficou com a nota: 83.00, √≠ndice: 0.83, classifica√ß√£o: B+.

Em gestão de planejamento, a nota foi 97.50; índice:          0.24; classificação: C.

No quesito: gestão fiscal, a nota foi: 694.86; índice: 0.69; classificação: B.

Na gestão de ambiente, a nota foi: 58.00; índice: 0.68; classificação: B.

Na área: cidade, a nota foi: 80.00; obtendo o índice de: 0.80 e classificação: B+.

Desta forma, o munic√≠pio de Quitandinha foi bem nas √°reas da Sa√ļde (B+) e Cidade (B+). Regular (B) nas √°reas da educa√ß√£o, gest√£o fiscal e ambiente.

Porém não foi bem e deve ter mais atenção na área de planejamento, onde ficou com classificação (C), com índice baixo de apenas: 0,24.

VEJA O RAIO X COMPLETO DE CAMPO DO TENENTE

O munic√≠pio de Campo do Tenente ficou em 129¬ļ lugar no estado com a nota m√©dia 60 e o √≠ndice 0,60, com a classifica√ß√£o B, onde foram analisados a atua√ß√£o do munic√≠pio nas gest√Ķes das √°reas da educa√ß√£o, sa√ļde, planejamento, fiscal, ambiente e cidade.

Na gestão da educação o município ficou com a nota: 57.00, índice: 0.57; classificação: C+.

Na gest√£o da sa√ļde o munic√≠pio ficou com a nota: 67.00, √≠ndice: 0.67, classifica√ß√£o: B.

Em gestão de planejamento, a nota foi 179; índice: 0.45; classificação: C.

No quesito: gestão fiscal, a nota foi: 729.64; índice: 0.73; classificação: B.

Na gestão de ambiente, a nota foi: 45.00; índice: 0.53; classificação: C+.

Na área: cidade, a nota foi: 58.00; obtendo o índice de: 0.58 e classificação: C+.

Desta forma, o munic√≠pio de Campo do Tenente foi regular nas √°reas da sa√ļde (B) e gest√£o fiscal (B). Nas √°reas da educa√ß√£o, ambiente e cidade o munic√≠pio ficou com a classifica√ß√£o (C+).

Porém não foi bem e deve ter mais atenção na área de planejamento, onde ficou com classificação (C), com índice baixo de apenas: 0,45.