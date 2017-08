Uber está mais próximo da região

O Uber é um aplicativo que veio para facilitar a vida de muitas pessoas que acabam dependendo de transporte público, não possuem carro ou até possuem, mas acabaram realizando consumo de bebidas e não podem dirigir. A princípio, ele se encaixa para todas aquelas pessoas que estão precisando de uma viagem barata e que seja bem prática.

Atualmente o Uber está presente quase no mundo inteiro, assim como em diversas capitais e outras cidades conhecidas no Brasil. O número indicado pelo site do Uber são de 585 cidades cadastradas e através das diversas cidades cadastradas você pode acionar o Uber.

Funciona da seguinte maneira:

O usuário solicita a viagem pelo aplicativo

A solicitação da viagem é enviada para o motorista

Quando o motorista aceita a sua solicitação você tem acesso a diversas informações

Informações que o Uber fornece: tempo para chegada, preço estimado, informações do motorista e qual é o carro do motorista

COMO USAR O UBER EM QUITANDINHA

Após você realizar a instalação do Uber e inserir todos os seus dados de cadastro, você estará pronto para realizar a sua primeira viagem.

Para realizar a sua primeira viagem em Quitandinha, você deve antes de tudo estar na página do aplicativo e definir qual é o local que você irá sair. Essa etapa é bem simples, pois o aplicativo funciona como se fosse um Google Maps nessa seção.

Selecionada as informações, você deve solicitar a sua viagem e então um motorista irá aceitar a sua solicitação. E como já dito acima, as informações fornecidas pelo Uber irão aparecer pra você na tela do aplicativo.

O Uber é um dos aplicativos mais usados no momento, quando se trata de facilidade para realizar viagens pela cidade. Sejam elas com mais conforto e também com custo reduzido. Os principais motivos para você usar o Uber em Quitandinha-PR são que ele oferece maior conforto nas viagens, descontos em viagens, praticidade e facilidade de uso do aplicativo.

INSTALANDO O UBER NO CELULAR

Para instalar o Uber no seu celular é um processo muito simples e que você não irá ter dificuldades. Antes de explicarmos o processo, o seu sistema operacional deve ser compatível com o aplicativo, os que se encaixam são:

Android

iOS

Windows Phone

Na loja onde você baixa os seus aplicativos, cada uma é diferente para cada sistema operacional, citando o exemplo do Android temos o Google Play. Na parte de busca você deve procurar por Uber e então selecionar para instalar o aplicativo.

Assim que a instalação do aplicativo no seu aparelho for concluída, você precisa seguir alguns outros passos para cadastrar a sua conta no Uber. Você pode utilizar a opção de cadastrar todas as suas informações pessoais ou então fazer o cadastro/login com alguma rede social.

Insira o seu número de celular. Assim que o seu número de celular for inserido, o Uber precisa confirmar se o número que você adicionou é realmente seu e o mais importante de tudo, se ele é real. Em poucos segundos o aplicativo irá te enviar uma SMS com um código de 4 dígitos. Se o procedimento for aprovado, você será redirecionado para outra página para incluir suas informações pessoais.

Digite o código enviado para o celular

Digite o seu endereço de e-mail

Digite alguma senha

A etapa final é cadastrar uma senha para o aplicativo, logo depois você é redirecionado para a página de login e pronto! O seu cadastro no Uber está pronto e você já pode realizar a sua primeira viagem.

E como na primeira viagem o Uber fornece um código de desconto (s7tzry9wue), vamos te ensinar agora em como adicionar esse código de desconto de três maneiras diferentes.

COMO ADICIONAR O CÓDIGO UBER

As três maneiras de adicionar o código (s7tzry9wue) de desconto são bem simples, basta inserir o código s7tzry9wue na caixa de dialogo. É importante ressaltar que esse código de primeira viagem só pode ser utilizado uma vez.

ADICIONANDO O CÓDIGO DE VIAGEM PELO APLICATIVO

Assim que você tiver o Uber baixado no seu celular, você deve inserir o código uber (s7tzry9wue) na hora que for realizar a sua viagem. Assim, você conseguirá o desconto para duas viagens de até R$ 10,00 cada. Se a viagem der mais de R$ 10,00 você pagará somente a diferença do valor.

Código Promocional Uber (s7tzry9wue) para DUAS VIAGENS somando R$ 20,00 de desconto para novos usuários.

PELO SITE DO UBER

Através do site do Uber você pode adicionar o código também, logo na página de cadastroo Uber fornece a opção de adicionar o código (s7tzry9wue) para completar o cadastro e então ter as suas viagens com R$ 10,00 de desconto.

PARA USUÁRIOS

Se você conseguiu completar o seu cadastro no Uber, é importante utilizar esse código de desconto: s7tzry9wue. É uma maneira interessante que o Uber traz para fidelizar o seu cliente, além de fornecer as vantagens como a viagem gratuita ou então com o desconto. Para essas opções siga os seguintes passos: