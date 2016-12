11ª Bateria de Artilharia Antiaérea completará 40 anos

A subunidade se instalou em Rio Negro no dia 07 de dezembro de 2015, ocupando as instalações do antigo aquartelamento do 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC)

Em 30 de novembro de 1976, por meio do Decreto Ministerial 78.875, era criada a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea. Inicialmente, a Subunidade foi instalada na cidade de Itu, no estado de SP, onde permaneceu por 38 anos.

Em 25 de junho de 2013, a Subunidade foi transformada em 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, empregando as modernas viaturas blindadas de combate Gepard 1 A2 e passando a ser subordinada à 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, sediada em Ponta Grossa, no Paraná.

Em janeiro de 2015, a Bateria Antiaérea fez sua primeira mudança de sede, deslocando-se de Itu-SP para Ponta Grossa-PR, onde permaneceu por curto período.

Tendo em vista a necessidade do serviço e os interesses estratégicos, a 11ª Bateria realizou nova transferência, em 07 de dezembro de 2015, rumo à cidade de Rio Negro-PR, ocupando as instalações do antigo aquartelamento do 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC), localizado junto à Praça Santo Ângelo.

Em março do corrente ano, a Subunidade incorporou 70 soldados, oriundos das cidades de Rio Negro, Mafra, Rio Negrinho e São Bento do Sul, constituindo a 1ª turma completa de artilheiros antiaéreos dos Estados do Paraná e Santa Cantarina.

No ano de 2016, a Bateria Antiaérea participou de importantes missões operacionais, destacando sua atuação em prol dos Jogos Olímpicos, oportunidade na qual proveu a defesa antiaérea do Estádio Nacional, em Brasília-DF, sede de jogos de futebol no âmbito das Olimpíadas.

No dia 30 de novembro, a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea completará quatro décadas de existência, celebrando junto àqueles que fizeram parte de sua história e agradecendo à população Riomafrense pela calorosa acolhida junto à essa bela região do Brasil.