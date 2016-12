131 empresários em Riomafra receberam Bolsa Família

Levantamento realizado pelo Ministério Público Federal (MPF) de janeiro de 2013 a maio de 2016 apontou que pelo menos 7,6 mil dos 256,9 mil beneficiários do Bolsa Família em Santa Catarina são considerados perfis suspeitos por não cumprirem requisitos do programa.

Durante este período, o MPF revela que cerca de R$ 26,2 milhões (3,36% do total) foram destinados a quem, supostamente, não teria direito ao auxílio. No total, R$ 781,3 milhões foram pagos pelo programa só em SC neste período. O dado coloca o Estado na 18ª posição na lista que elenca as maiores incidências de perfis suspeitos.

Na região chama a atenção o número de empresários que aparecem entre os beneficiários do programa. Mafra lidera a lista com 74 empresários beneficiados pelo Bolsa Família. Três Barras (67) e Canoinhas (65) vêm em seguida. Com 11 empresários no cadastro, Bela Vista do Toldo tem o menor número de donos de empresa cadastrados no programa.

O cruzamento dos dados, fornecidos pelo governo federal, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Receita Federal e ainda pelos Tribunais de Contas estaduais e municipais, resultou na identificação dos beneficiários que apresentam indicativos de capacidade econômica superior aos limites legais do programa. Assim, essas pessoas foram classificadas em cinco grupos: além de empresários, perfis falecidos, servidores públicos que têm mais de quatro pessoas na família, doadores de campanha e servidores que doaram para campanhas. Na região, há três falecidos recebendo do programa e quatro perfis com doação maior que o benefício.

Riomafra

Em nossos municípios é alto o índice de beneficiários suspeitos que recebem o Bolsa Família ilicitamente. Mafra lidera o ranking da região do estado, num total de 89, destes, somando o valor de R$ 255.260,00, onde 74 são empresários somando o valor de R$ 226.746,00. Servidores 4, com o valor de R$ 26.367,00. Beneficiários com valor maior que o permitido 3 com o valor de R$ 2.147,00. Mafra recebe um total de R$ 8.729.154,00.

Rio Negro também lidera a região do estado, com 97 beneficiários suspeitos somando um valor de R$ 269.829,00, onde 57 empresários estariam recebendo o benefício de forma ilícita num valor de R$ 185.988,00 e 4 servidores no valor de R$ 83.841,00. Rio Negro recebe um total de R$ 6.613,040,00

No estado

Em Santa Catarina, os perfis de empresários são os que lideram o ranking: 85,70% do total. O número equivale a 7,4 mil pessoas que teriam, ao longo desses três anos, recebido R$ 25 milhões por meio do benefício. Na região, empresários teriam lucrado R$ 1,611 milhão em três anos (veja quadro).

Em seguida, o maior número observado é entre os servidores públicos que têm mais de quatro pessoas na composição familiar (5,69%), falecidos (1,10%), doadores de campanha (0,70%) e, por fim, servidores públicos que são doadores de campanha (0,12%).

O município de Joinville, apresenta a maioria dos pagamentos sob suspeita entre os cinco maiores municípios do estado (Florianópolis, Blumenau, Chapecó e Criciúma). São mais de R$ 1,7 milhões sob suspeita em três anos, o que equivale a 507 beneficiários do programa.

Destes, o maior grupo de beneficiários suspeitos são empresários, que teriam recebido mais de R$ 1,6 milhão irregulares. Ainda foram encontrados pagamentos a servidores públicos municipais, estaduais ou federais que teriam recebido, no total, R$ 61 mil.

O diagnóstico ainda mostra que, apesar dos dados negativos, Santa Catarina compõe uma seleta lista de quatro estados (RS, SP e MG) onde algum município está livre das suspeitas. Irati, Rio Fortuna, Benedito Novo, Santa Rosa de Lima, Iomerê e Braço do Trombudo compõem a lista das cidades catarinenses onde não foram detectadas suspeitas de fraude. O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de cidades sem indícios de irregularidade (21 municípios), São Paulo tem duas cidades e Minas Gerais, uma.

Raio X da região SC