1ª Feira de Empregabilidade ajudará quem procura o primeiro emprego

A Associação Comercial e Industrial de Mafra (ACIM) vai promover a 1ª Feira de Empregabilidade, que contará com dez empresas de diversos segmentos, que estarão com seus stands compartilhando um pouco de suas experiências, e buscando talentos para preencher vagas nos mais variados setores.

O evento será realizado no dia 02 de dezembro no Auditório do Colégio Bom Jesus/Unopar, no Centro de Rio Negro, das 10h às 15h.

É uma grande oportunidade para você que está em busca de uma oportunidade de trabalho.

Programação:

10h – Abertura

11h – Palestra INDE – Profissional 2.0

13h – Palestra SESI, Etiqueta profissional

15h – Encerramento