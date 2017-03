2º SOS rio Negro será no próximo sábado com a participação da Celesc Voluntária

Nesta edição contará novamente com a participação da Celesc Voluntária, que está fazendo mutirão em mais de 20 cidades no estado. No próximo sábado 04/03, uma equipe participará do 2º SOS rio Negro, realizando a limpeza do rio, recomposição de mata ciliar e conscientização da população

Os voluntários, coordenados pela Assessoria de Responsabilidade Socioambiental da Celesc, desde o dia 13 estão atuando em cerca de cerca de 20 cidades em todo o estado.

O mutirão deste ano contará com distribuição de folders com dicas de economia de energia e material educativo com cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador das doenças dengue, zica e febre chikungunya. Os voluntários também irão realizar a limpeza em margens de rios e praias, além de distribuição de mudas nativas, pedágio ecológico e conscientização ambiental.

Em Rio Negro, eles estarão atuando no próximo sábado 04/03, a partir das 8h, na 2ª edição do SOS Rio Negro, iniciativa da ONG Voz do Rio e demais clubes de serviços, exército e o poder público, onde farão a limpeza do rio Negro, recomposição de mata ciliar e conscientização da população, além de distribuição de mudas de diversas árvores.

Em 2015 houve a primeira edição do SOS Rio Negro, onde uma grande parceria se iniciou, idealizada pela ONG Voz do Rio, apoiada pelos demais órgãos e clubes de serviço, juntamente com o poder público, empresas privadas, exército se aliando em defesa do rio Negro. “O ativista não é o homem que diz que o rio está sujo; o ativista é o homem que limpa o rio”!

Já as ações da Celesc Voluntária seguem nos próximos fins de semana até o mês de março em mais municípios.

CELESC VOLUNTÁRIA

Desde sua criação, em 2013, o projeto Celesc Voluntária já beneficiou mais de 80 mil catarinenses, entre crianças, jovens e adultos. Nos mutirões de voluntariado, os empregados dedicam parte de seu tempo livre para ações em prol da comunidade e de instituições sem fins lucrativos.

Nos últimos quatro anos, foram realizadas reformas na infraestrutura de escolas, creches, asilos, associações comunitárias, praças públicas e quadras esportivas em diversos municípios do estado. Os voluntários trabalharam, ainda, na limpeza de rios, praias e parques; no plantio de árvores frutíferas e ornamentais; e na organização de hortas comunitárias, levando conforto e qualidade de vida a milhares de pessoas.

“Mais do que energia elétrica, queremos levar aos catarinenses a energia dos nossos empregados para a transformação e desenvolvimento sustentável das comunidades onde atuamos, com compromisso permanente com as questões comunitárias”, resume o presidente da Celesc, Cleverson Siewer.