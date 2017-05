5º RCC desenvolve projeto pioneiro de combate às drogas no âmbito do Exército Brasileiro

O 5º Regimento de Carros de Combate desenvolve um projeto pioneiro de combate às drogas no âmbito do Exército Brasileiro. Intitulado “Ação Integrada Contra as Drogas”, ele visa desenvolver o programa de prevenção primária ao uso de drogas, alertando sobre os malefícios causados à saúde física e mental do usuário, bem como as implicações jurídicas aos militares.

A iniciativa surgiu diante do crescente número de casos de uso e posse de drogas nas Organizações Militares, integrando e estreitando o relacionamento com o Poder Judiciário, através da Procuradoria de Justiça Militar de Curitiba, com as Forças Auxiliares, representadas pela Polícia Militar, profissionais de saúde e psicólogos, e membros da sociedade riomafrense testemunhas do uso e da recuperação das drogas.

A primeira fase do projeto contou com palestras direcionadas aos alunos do NPOR e soldados do efetivo variável do 5º RCC e da 11ª Bia AAAe AP. Encerrando esta fase, no dia 17 de maio, o Regimento recebeu o Excelentíssimo Senhor Alexandre Reis de Carvalho, promotor da Justiça Militar de Curitiba, que ministrou uma apresentação cuja amplitude foi muito além do uso de drogas e suas consequências, buscando cativar em nossos militares alguns valores éticos fundamentais para a Instituição e para a Sociedade, corroborando com o foco principal do projeto.

A partir de agora, dar-se-á início à 2ª Fase do programa, com a identificação de grupo de risco, atividades específicas com pequenos grupos e assistência à família militar.