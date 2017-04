5º RCC realiza formatura comemorativa aos 369 anos do Exército Brasileiro

O 5º Regimento de Carros de Combate – “Regimento Tenente Ary Rauen” – realizou no dia 19 de abril uma formatura para comemorar o Dia do Exército Brasileiro.

A atividade contou com a presença de autoridades civis e militares, além do efetivo da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada e de integrantes da imprensa local.

Na solenidade, o Comandante do Regimento realizou a entrega de medalhas e condecorações e aproveitou a oportunidade para cumprimentar os integrantes do Serviço de Intendência pelo transcurso do aniversário deste importante segmento, ocorrido no último dia 12.